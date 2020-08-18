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【業績】中電信半年純利持平賺139.5億人幣　不派中期息

即市財經 12:24 2020/08/18

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上半年，中電信移動用戶達到3.43億戶，淨增790萬戶。

中電信 （00728） 上半年純利139.49億元（人民幣‧下同），按年上升0.3%，每股基本淨利潤為0.172元，不派中期息。中電信股價半日升逾半成，午收2.85元。

期內，EBITDA為631.54億元，比去年同期下降0.2%；經營收入為1,938.03億元，比去年同期上升1.7%；其中服務收入為1,871.10億元，比去年同期上升2.5%。

上半年，公司移動用戶達到3.43億戶，淨增790萬戶。5G套餐用戶達到3,784萬戶，移動用戶ARPU較去年下半年企穩回升；寬帶接入ARPU為38.3元，較去年下半年增長4.6%，寬帶綜合ARPU為44.2元，較去年下半年升8.1%，顯著回升。

上半年資本開支為431億元，當中與聯通 （00762） 開展5G網絡共建共享，上半年投資202億元，建成開通5G基站約8萬站，在用5G基站接近21萬站；期內自由現金流為95億元。

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編輯：吳敏芳

 

香港股票 中國電信（00728）

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