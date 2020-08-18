【京東9618】京東股價績後急升　指數新貴炒埋一份

恒指今日高開130點後，一度倒跌近80點，其後逐步靠穩，中午收報25385點，微升38點，或0.2%。市況雖然只在窄幅上落，但新經濟股今日又再落鑊，當中以剛公布上半年業績的京東（09618）走勢最佳，高開逾5%後，一度升超過8%，至263.4元的上市新高，中午收報259元，升16.4元，或6.8%。

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集團上半年收入達3,472.6億元人民幣，按年升27.9%，其中第二季收入按年增長34%至2,011億元人民幣，好過市場預期；上半年純利則按年急升超過1.2倍，至175.2億元人民幣。高增長類股份繼續交出強勁業績下，股價自然水漲船高。

大行早前對京東已十分看好，目標價最低的高盛，也給予283元，比現價仍有近10%潛在升幅，相信目標價在績後仍有上調空間。

另外，上周五（14日）獲恒指公司納入指數的三隻未來藍籌，今日亦全綫造好，阿里巴巴（09988）收復昨日失地，早市升近2.5%，報248.8元；藥明生物（02269）在3隻股份中表現最佳，升4.7%，中午收報176.9元；小米集團（01810）早市再升3.2%後，報16.72元，與上市價17元只差一步。