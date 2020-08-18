Apple Watch成功檢測心臟疾病　用戶發文致謝

▲ 最近，Apple Watch成功分析用戶疑似心房顫動（AFib）出現心律不整的情況，獲得用戶發文致謝。

Apple Watch的ECG心電圖功能早在2018年就已經於Series 4推出，其心跳偵測功能一直頗令人信賴，亦曾成功提示用戶預防心臟隱病。最近，Apple Watch就成功分析用戶疑似心房顫動（AFib）出現心律不整的情況，獲得用戶發文致謝。

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近日外國一位名為Raymond的Apple Watch用戶向Apple行政總裁庫克（Tim Cook）發電郵致謝，表示自己藉著Apple Watch的心電圖功能，檢測出之前在醫院未有發現的心臟疾病問題，並於前往當地醫院求證後獲得相關資訊的確認。

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Raymond憶述，在發出電郵的前一晚，由於感到心臟不適，便嘗試用Apple Watch的心電圖功能仔細檢查讀數。經過兩隻Apple Watch的四次檢測後，Raymond發現自己的心房顫動（AFib）出現心律不整情況，遂前往醫院進行檢查始發現自己的健康問題。他又在電郵中表示，自己曾於上個月到同一間醫院進行一系列的檢查，包括心臟血管造影和壓力測試，卻都沒有發現該疾病。

對於收到有關感謝函，Tim Cook回應表示，Apple Watch成功發現對方的健康問題，並為他能獲得及時治療而感到高興，感謝對方向他們分享自己的經歷，指相關經歷將有助激勵Apple繼續前進。

責任編輯：施雯雯