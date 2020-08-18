【保就業計劃】兩輪防疫抗疫基金及預算案支出　陳茂波：本年度預算赤字近2900億元

行政長官林鄭月娥今日（18日）宣布推出第三輪防疫抗疫基金。早前財政司司長陳茂波亦發表網誌表示，因過去兩輪的防疫抗疫基金，及財政預算案的紓困措施，已令本年度的預算赤字增加至近2,900億元，財政儲備將由今年3月底時的11,000多億降至8,000多億元。

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陳茂波在網誌中提到，本港第三波疫情未完，他認為即使有疫苗出現，疫情亦非一年半載可以解決。政府透過財政措施紓緩企業及市民壓力時，須確保公帑運用得宜，也要盡力避免財政儲備急速萎縮。至於防疫抗疫方面所需的資源，例如設施、檢測、疫苗、人手等，政府亦會確保充足配備。

政府早前也調低了對今年全年經濟預測，由原來的-4%至-7%，調低到-6%至-8%。他指，受疫情、環球經濟及中美摩擦的影響，令打擊不同範疇的企業和打工仔，情況比2008年金融海嘯時差。

至於面對經濟何時見曙光，陳茂波表示，關鍵是防疫抗疫工作，本地感染的新增確診個案何時大幅回落，巿民生活和經濟活動可逐步恢復正常。外圍環境則要看海外國家的控疫情況何時見效，以及中美關係往後的發展。

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責任編輯：楊子瑩