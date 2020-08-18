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【澳洲第二波疫情】隔離疏忽導致社區爆發 99%病例跟海外有關

環球社會熱點 11:59 2020/08/18

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有傳染病專家指出，在疫情震央墨爾本所屬州分維多利亞州，99%病例都跟境外輸入的病例有關。

全球多地先後爆發第二波，甚至第三波新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情，病毒亦經過多次變種。澳洲第二波疫情未退，有傳染病專家指出，在疫情震央墨爾本所屬州分維多利亞州，99%病例都跟境外輸入的病例有關，推論是隔離措施疏忽，造成大規模社區傳播。

由墨爾本大學與皇家墨爾本醫院合資的傳染病研究中心Peter Doherty Institute，負責人豪頓教授（Ben Howden）發現，據病毒基因排序數據顯示，到7月底，維多利亞州99%患者的新冠肺炎病毒基因與海外病毒基因屬同一類別，即目前第二波疫情的源頭，為境外輸入個案。

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澳洲自3月底實施封關，所有入境人士都必須接受強制檢疫和酒店隔離。但有澳洲媒體報道，有機會接觸到隔離人士的工作人員，防疫意識不足，如酒店警衛被告知只需保持1.5米社交距離便可，不需戴口罩或其他防護措施；令社區出現隱形傳播鏈。

墨爾在本月初實施封城6周，所屬州分維多利亞州在周一（17日）錄得282宗新增確診病例和25宗死亡，是該州自疫情大流行以來，死亡人數最高的一天。

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責任編輯：葉芷樺

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