【HKTVmall】政府要求兩大超市減價　港視、永旺升約一成

▲ 政府要求本港兩大超市百佳和惠康減價，但港視（01137）仍升近一成。

行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，要求本港兩大超市百佳和惠康減價，但港視 （01137） 仍升近一成。港視午後升幅擴大，盤中高見8.38元，最新報8.13元，升8.8%，成交額2.3億元。另外，經營吉之島的永旺 （00984） 最新升11.5%，最新報2.42元，盤中高見2.45元，創3個月高，成交額147萬元。

港視旗下HKTVmall，昨日起至8月22日舉辦電子電器節。另外，港視將於下周四（27日）放榜。

林鄭月娥指出，百佳和惠康領取補貼後亦須為客人提供減價，或為弱勢社群或非政府機構，提供超市券。她同時要求大型物業管理公司收到的第二期保就業計劃，補貼回饋不少於80%給業主或業主立案法團。

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