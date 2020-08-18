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【港股追蹤】行業前景不穩？　手機設備股全綫急跌

股樓投資 12:01 2020/08/18

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舜宇光學（02382）昨晚公布今年上半年業績，截至6月底止，集團收入按年上升21.1%，至188.6億元人民幣，純利則按年有22.2%增幅，至17.5億元人民幣，兩項數字都符合市場預期。惟股價開市已低開接近5%，其後一沉不起，最多曾跌超過11%，低見131.1元，中午收報134.6元，跌9.2%。

點解業績對辦都會跌？多間大行均認為公司業績符合預期，但對集團前景卻提出不確定性。其中麥格理報告指，美國商務部加強限制華為獲取美國技術，對舜宇會有輕微負面影響，由於該行認為內地及海外高端智能市場手機份額，或會因華為晶片供應緊拙，而流向蘋果公司（Apple）及三星（Samsung），對現時並無蘋果公司訂單的舜宇會有影響。

相關文章:【港股追蹤】 長江基建電能實業 罕有共同出售歐洲能源項目

大摩（摩根士丹利）最新研究表告則指，舜宇旗下鏡頭業務客戶分布組合多元化，料有助分散華為在相關業務的原有佔比，該行更關心公司今日舉行的分析員會議中，會否下調全年營運指引，認為公司車載鏡頭有潛在下調風險，另外又關注中美關係緊張，或對營運帶來潛在風險，維持股份評級為增持，目標價170元。

其他手機設備股同樣因市場睇淡行業前景，及華為限制消息拖累，股價普遍受壓，瑞聲科技（02018）及丘鈦科技（01478）早市分別跌3.8及4.1%，比亞迪電子（00285）更跌逾9.5%。

 

撰文 : 葉志偉

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