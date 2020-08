▲ 日本防相表明有意加入五眼聯盟 成第六隻眼

日本加入五眼聯盟的事件,似乎愈來愈有機會成事,令五眼聯盟變六眼。日本防相河野太公開表示,希望成為其中一員,以及早獲取重要的機密情報。河野指,日本一直有與相關國家分享情報,若這些接觸恆常化,或可稱為六眼聯盟。

河野太郎接受《日本經濟新聞》訪問,指日本雖非五眼聯盟成員,但一直有與五眼聯盟分享情報,若加強與聯盟的聯繫,日本便可及早獲得高度機密資料,以及在更早階段分享自身情報。

河野稱,不認為日本成為五眼聯盟一員需要有正式的程序,因五眼聯盟並非國際組織,「我們只需帶上椅子到他們的桌子,要求算上我們(We will just bring our chair to their table and tell them to count us in)。」他稱若有關接觸恆常化,或可稱為六眼聯盟。

報道指,部分五眼國家亦希望加強與日本合作,以取得機密資料,應對中國軍事擴張,如英國就希望取得日本所知的資訊。近期香港局勢及新冠病毒問題,令英國與中國外交關係緊張。

河野指,很多國家都相信,中國試圖透過武力威脅,單邊改變現狀,包括東海及南海、中印邊境及香港,國際社會已有共識,要讓中國為此付出高昂代價。

「五眼聯盟」是英國、美國、加拿大、澳洲及紐西蘭5個份屬友好的英語國家,組成的情報聯盟,起源可追溯至二戰。

