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日本防相表明有意加入五眼聯盟 成第六隻眼

環球政治 11:33 2020/08/18

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日本防相表明有意加入五眼聯盟 成第六隻眼

日本加入五眼聯盟的事件，似乎愈來愈有機會成事，令五眼聯盟變六眼。日本防相河野太公開表示，希望成為其中一員，以及早獲取重要的機密情報。河野指，日本一直有與相關國家分享情報，若這些接觸恆常化，或可稱為六眼聯盟。

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河野太郎接受《日本經濟新聞》訪問，指日本雖非五眼聯盟成員，但一直有與五眼聯盟分享情報，若加強與聯盟的聯繫，日本便可及早獲得高度機密資料，以及在更早階段分享自身情報。

河野稱，不認為日本成為五眼聯盟一員需要有正式的程序，因五眼聯盟並非國際組織，「我們只需帶上椅子到他們的桌子，要求算上我們（We will just bring our chair to their table and tell them to count us in）。」他稱若有關接觸恆常化，或可稱為六眼聯盟。

五眼聯盟變六眼？日本或加入

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報道指，部分五眼國家亦希望加強與日本合作，以取得機密資料，應對中國軍事擴張，如英國就希望取得日本所知的資訊。近期香港局勢及新冠病毒問題，令英國與中國外交關係緊張。

河野指，很多國家都相信，中國試圖透過武力威脅，單邊改變現狀，包括東海及南海、中印邊境及香港，國際社會已有共識，要讓中國為此付出高昂代價。

「五眼聯盟」是英國、美國、加拿大、澳洲及紐西蘭5個份屬友好的英語國家，組成的情報聯盟，起源可追溯至二戰。

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責任編輯：林建忠

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