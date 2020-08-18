亞洲萬里通推商務夥伴計劃　阿里巴巴、AVIS等已參與

▲ 亞洲萬里通宣布，推出一項以企業對企業為對象的專屬計劃−−「亞洲萬里通」商務夥伴。

亞洲萬里通Asia Miles宣布，推出一項以企業對企業為對象的專屬計劃−−「亞洲萬里通」商務夥伴。當企業加入成為「亞洲萬里通」商務夥伴時，便可將里數作為商用獎賞，獎勵其商業客戶和合作夥伴。

與此同時，其客戶選用「商務夥伴」公司的服務時，亦可從交易中賺取里數及發掘「亞洲萬里 通」各種獎賞。舉例來說，當甲公司向乙公司（其為「亞洲萬里通」商務夥伴）購買網上營銷解 決方案的服務時，甲公司可從這項交易中賺取里數，並兌換一系列獎賞。

「商務夥伴」計劃涵蓋的業務類別廣泛，包括科技平台、電子商務、數碼營銷、汽車租賃、員工福利 方案和會展活動。目前已有眾多企業參與此計劃，當中包括阿里巴巴 （09988） 、AVIS、BENEPANDA、 EDENRED、FIMMICK、清域、SHOPLINE 和 SIXT 等等。

亞洲萬里通稱，「商務夥伴」計劃旨在為不同企業提供一個平台，讓大家聯繫起來，各取所需，找到合適的服務。

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