【富豪身家】Tesla股價彈令馬斯克身家激增至848億美元 躋身全球第四大富豪

▲ Tesla股價暴漲，令創辦人馬斯克一舉超越法國奢侈品LVMH集團董事長Bernard Arnault。

Tesla（美：TSLA）周一（17日）股價破頂，大漲11%，帶動Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）身家激增78億美元，至848億美元，一舉超越法國奢侈品LVMH集團董事長Bernard Arnault，成為彭博全球億萬富豪榜中第4大富豪。馬斯克的身家距離第3的Facebook（美：FB）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）的身家不足150億美元。

截至目前，Tesla今年股價累升339%，市場期待Tesla有望納入標普500指數。而馬斯克身家今年亦隨之增572億美元，增幅為彭博億萬富豪指數中排第2。全球首富、亞馬遜（Amazon，美：AMZN）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）增幅最大，今年增加730億美元至1880億美元。

彭博全球億萬富豪榜中排第2是微軟（Microsoft，美：MSFT）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）今年増82億美元，身家達1210億美元。

排名 富豪 公司 身家（美元） 第 1 貝佐斯 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 1880億 第 2 比爾蓋茨 微軟（Microsoft，美：MSFT） 1210億 第 3 朱克伯格 Facebook（美：FB） 990億 第 4 馬斯克 Tesla（美：TSLA） 848億

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