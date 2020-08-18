【黃金牛市】金價重上2000美元　多間機構唱好金價有望再創新高

▲ 金價重上2000美元，股神巴菲特投資黃金股，亦增加投資者對黃金的興趣。

國際黃金價格在月初突破2000美元後，金價近期暫時在1900美元至2000美元上落。股神巴菲特（Warren Buffett）旗下旗艦投資巴郡（Berkshire Hathaway）第二季罕有買入黃金股巴里克黃金集團，亦增加投資者對黃金的興趣。

渣打銀行財富管理部債券、貨幣及商品投資策略部主管的Manpreet Gill認為，金價的升勢尚未完結。他解釋指，金價急升的主要原因是債券孳息下跌。Gill表示，若扣除通脹後所得的實際債券息率走勢，與金價的走勢相當脗合。

央行放水為金價提供極佳環境

雖然上周由於疫苗進展良好，市場風險胃納增加，導致美國國債息率上升，金價回調。不過，Manpreet Gill認為只要各國央行仍然放水，美國國債息率維持1厘以下，對金價的樂觀看法並不改變。他形容現時央行放水，為金價提供極佳的環境（ultimately a great environment）。

Fitch Solution亦看好金價，指出未來幾個月受惠於地緣政治緊張及緩慢的經濟復甦，預計2020年金價目標價為1,850美元，但未來幾個月金價將突破8月的高位。

國際金價今早突破2000美元，最高見2005美元，距離歷史高位2089美元相距約4%，現報約2000美元。

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編輯：謝克迪