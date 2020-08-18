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【必勝客】美國餐飲業遭遇寒冬　必勝客永久關閉300間特許店

環球政經 13:51 2020/08/18

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新冠疫情在美持續肆虐，截至周一（18日）累計確診人數已達561萬人，餐飲業受到巨大衝擊。必勝客最大特許經營商NPC International曾於上月向法院申請破產保護，並將關閉300間必勝客（Pizza Hut）分店，同時出售其餘927間分店。

疫情確診人數不斷上升，愈來愈多消費者選擇居家抗疫，減少社交接觸。根據外媒報導，NPC本次關閉的多是不能提供外賣、只能堂食的店舖，以投入更多資金來處理綫上訂單。

根據必勝客財報顯示，上季必勝客在美國的銷售額僅增長1%，而其競爭對手薄餅連鎖店達美樂（Domino's）與Papa John’s披薩銷量大增，更在逆市下下大規模招聘，達美樂周一（17日）表示，將加雇2萬多人處理激增的訂單。

目前全美目前共有7000家必勝客餐廳，NPC在27州擁有1225家必勝客，占總量約五分之一，是全美最大的必勝客特許經營商，NPC另擁有385家溫蒂漢堡（Wendy's）速食餐廳。

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撰文 : 李勝男

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