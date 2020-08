【美國疫情】白宮抗疫官員：美國應像意大利封城

新冠肺炎疫情全球大流行,美國增至超過543萬人確診,突破17萬人死亡。白宮負責協調疫情的官員伯克斯(Deborah Birx)表示,她希望美國可仿效意大利全面封城的措施,並再次呼籲美國民眾遵守衛生指引戴口罩。

美國有線新聞網絡(CNN)報道,伯克斯周一(17日)表示意大利封城的措施,值得美國參考。伯克斯更指:

意大利封城時禁止民眾離開寓所,但美國民眾對這種禁令的反應不佳。

(When Italy locked down, I mean, people weren't allowed out of their houses. Americans don't react well to that kind of prohibition.)