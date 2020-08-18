【美國疫情】白宮抗疫官員：美國應像意大利封城

新冠肺炎疫情全球大流行，美國增至超過543萬人確診，突破17萬人死亡。白宮負責協調疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）表示，她希望美國可仿效意大利全面封城的措施，並再次呼籲美國民眾遵守衛生指引戴口罩。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，伯克斯周一（17日）表示意大利封城的措施，值得美國參考。伯克斯更指：

意大利封城時禁止民眾離開寓所，但美國民眾對這種禁令的反應不佳。 （When Italy locked down, I mean, people weren't allowed out of their houses. Americans don't react well to that kind of prohibition.）

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伯克斯當日出席由阿肯色州州長哈欽森（Asa Hutchinson）主持的會議，商討各州應對疫情的措施。伯克斯建議部分州可參考亞利桑那州的防疫政策，在控制人流的情況下容許民眾前往商場及餐廳、要求健身室及酒吧停業、強制民眾於公眾場所戴口罩、禁止10人以上的聚會。

伯克斯認為在實施上述規定後，民眾即使仍會出外及互動，但人們只要避免高風險的行為，就可以減少超過80％的病例。伯克斯更呼籲，民眾難以確定誰人感染病毒，為了保障家人及朋友的安全，就應該戴口罩。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 白宮負責協調疫情的官員伯克斯表示，她希望美國可仿效意大利全面封城的措施。