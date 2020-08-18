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【TikTok拆骨】甲骨文據報有意競購TikTok

即市財經 11:10 2020/08/18

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甲骨文（Oracle ）據報加入競購TikTok。

外電引述消息人士報道，甲骨文（Oracle ）加入競購TikTok。報道指，甲骨文已經與TikTok母公司字節跳動進行初步談判，甲骨文正考慮收購TikTok美國、加拿大、澳洲、新西蘭業務。

消息人士指出，甲骨文正與持有字節跳動的美國投資者合作，當中包括General Atlantic和Sequoia Capital。

美國總統特朗普日前簽署新行政命令，延長TikTok母公司字節跳動出售美國業務的限期，由45日延長至90日，即延長至11月中。

自美國要求字節跳動出售美國業務後，多間美資科網巨擘都傳出有意收購，包括微軟（Microsoft，美： MSFT）、Facebook、Twitter等，甚至私募基金黑石集團（Blackstone）亦傳有興趣成為微軟的夥伴一同競購。

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編輯：吳敏芳

 

 

經濟 特朗普 美國 Facebook Microsoft 字節跳動 Twitter 抖音

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