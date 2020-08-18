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【美股分析】Tesla周一股價飆升逾11%　分析師後市睇升定跌？

股樓投資 11:50 2020/08/18

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電動車廠Tesla股價周一（17日）股價飆升11.2%，首次突破1,800美元，收市報1,835.64美元，公司市值攀升至3420億美元。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）亦因此身家大漲78億美元，達到848億美元，成為彭博富豪榜上的全球第四大富豪。

多位分析師近來上調對Tesla評級，Wedbush分析師Dan Ives將該公司目標價從1,800美元上調至1,900美元，最佳情境下可上看2,500美元。該分析師表示，中國的電動汽車需求有加速的跡象，此外Tesla本季度在歐洲需求旺盛，可幫助抵消美國市場的疲軟。

相關文章：【Tesla拆細】Tesla宣布股份一拆五　盤後股價飆升

Tesla上周三（12日）宣布股份做一拆為五以來，公司股價在短短四個交日易日累計上漲 33.6%，是今年來第八次出現四日漲幅超過30%。今年年內Tesla股價已經累計上漲近340%。

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撰文 : 李勝男

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