【團購買車】拼多多未獲授權搞團購　Tesla回應「為買家提供法律援助」

拼多多上月與宜買車推出「特斯拉中國-Model 3 2019款標準續航後驅升級版」的萬人團購活動，買家可以團購價每輛低至25.18萬元人民幣入手Model 3，比原來獲補貼後的售價27.16萬元人民幣便宜。

不過，Tesla早前便發聲明指未與宜買車或拼多多就團購活動有任何合作，指拼多多及宜買車此舉是違反銷售條款中的禁止轉售條款，故拒絕向拼多多買家出貨，又指提醒消費者，參與任何非官方授權活動都存在權益可能受損的風險，同時公司針對轉賣訂單現象保留追究法律責任的權利。

Tesla周一（17日）再發聲明指，如車主是通過官方渠道購買，將會提供一定彌補措施，又表示支持因被團購活動誤導而無法交車的消費者向活動方維權，並將盡所能地為消費者提供所需的法律援助。

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不過，拼多多及宜買車的行為是否涉及轉售？據指消費者經拼多多團購Model 3後，會先行將25萬元支付給經銷商宜買車，然後消費者會在官方渠道訂購售價27萬元的Model 3，但該筆款項將會由宜買車向Tesla支付，過程中消費者便獲得2萬元補貼，而不涉及轉售。

但《新浪科技》引述一位消費者權益律師指，該行為是欺騙消費者及Tesla，本質上是以訂單轉賣形式吸引流量，又指拼多多不應花精力在投資取巧的事情上，支持消費者向拼多多或宜買車索償。