【疫苗競賽】國藥新冠疫苗料年底上巿 每針幾多錢？

國藥控股（1099)母企國藥集團，其董事長劉敬楨近日接受內地傳媒訪問，指公司研發的新冠疫苗已進入第三期臨床試驗，料今年年底能上巿，該疫苗要打兩針，每針約幾百元，估計兩針費用可在1000元人民幣（約1117港元）以內。他稱自己已打了兩針公司研發的新冠疫苗，沒有不良反應。訪問內有關疫苗的重點如下：

＞疫苗循兩個方向研發，分別是基因工程亞單位疫苗及滅活疫苗，前者即基因工程亞單位疫苗預計今年10月能進入臨床研究；後者即滅活疫苗已於4月進入一、二期臨床研究；6月公布臨床試驗階段性揭盲結果，顯示疫苗接種後無一例有嚴重不良反應；接種不同程序及劑量後均產生高滴度抗體；並在6月於阿拉伯聯合猶長國進行國際第三期臨床試驗；

＞滅活疫苗的國際三期臨床試驗後，會進入審批，料今年12月底能上巿。疫苗會由集團旗下的北京生物製品研究所及武漢生物製品研究所生產，年產合共2.2億劑；

＞兩針疫苗保護率達100%，每針價格數百元，兩針價格可在1000元人民幣（約1117港元）內；打第一針與第二針要相隔28天。

＞國藥已投入20億元人民幣建設了兩個達三級生物安全水平的生產車間。

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責任編輯：鄭靜珊