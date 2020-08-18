蘋果威脅終止Epic games開發商帳戶資格

▲ 蘋果威脅將終止Epic Games開發商帳戶資格，意味著Epic Games將無法再發布新遊戲，也不能更新現有的遊戲。

App Store抽成爭議持續升溫，蘋果將Epic Games旗下暢銷生存遊戲《要塞英雄》（Fortnite）下架後再出辣招。蘋果日前威脅將終止Epic Games開發商帳戶資格，意味著Epic Games將無法再發布新遊戲，也不能更新現有的遊戲。

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根據Epic Games向法院提交的最新文件，蘋果表示將於本月28日起終止對方的Developer Program開發商帳戶資格。Epic Games指，此舉不但影響《要塞英雄》（Fortnite），同時是對所有使用「虛幻引擎」（Unreal Engine）的遊戲構成威脅。目前，Epic Games在美國App Store只上架一款名為Battle Breakers的益智遊戲。

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Epic Games又指，往後蘋果將切斷Epic對所有開發工具的權限，包括軟件開發套件（SDK）、應用程式編程介面（API）和提供予第三方開發者的「虛幻引擎」。由於現時有不少電腦和手機遊戲都使用「虛幻引擎」開發，開發者又可透過iOS App捕捉即時臉部表情，並將表情導入至虛幻引擎的角色。蘋果要求Epic Games需要改善其違反政策的地方，帳戶資格就不會被撤消。

▲ Epic Games指，蘋果將切斷Epic對所有開發工具的權限，包括軟件開發套件（SDK）、應用程式編程介面（API）和提供予第三方開發者的「虛幻引擎」。（Twitter截圖）

但Epic強調，蘋果在之前並未有表示該遊戲引擎違反他們的政策，表示將尋求法院發出禁制令，阻止蘋果有關行動。又指，蘋果此舉對「虛幻引擎」的生存構成威脅，破壞他們現時的業務和信譽，對他們與客戶信任的破壞將無法量化和彌補。

責任編輯：施雯雯