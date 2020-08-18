【防疫抗疫基金】林鄭月娥：盡快推第三輪防疫抗疫基金　第二期保就業計劃月底接受申請

▲ 。林鄭月娥指，已要求官員盡快推出第三輪防疫抗疫基金，多聽業界意見，尤其是受社交距離限制的行業。（陳國峰攝）

本港第三波疫情持續，晚市禁堂食、限聚令兩人等措施已持續約一個月。行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，周三（19日）公布的失業率不容樂觀，加上新冠肺炎新增確診個案未有穩定下降趨勢，近40%本地個案源頭不明，因此將推出第三輪防疫抗疫基金。林鄭月娥指，已要求官員盡快推出第三輪防疫抗疫基金，多聽業界意見，尤其是受禁堂食及限聚令等社交距離限制的行業。

林鄭月娥指，第二期保就業計劃本月31日起接受申請，申請期為期兩周，涵蓋9至11月的工資補貼。當局會引入新措施，針對早前未能受惠的長者僱員，以及無受疫情太大影響的大型物業管理公司和大型超市。第二期保就業計劃中，僱主可以為65歲以上長者僱員申請補貼，只要有強積金戶口都可以有按月5000元工資補貼。

林鄭月娥：百佳和惠康領取補貼後須減價

林鄭月娥要求，大型物業管理公司收到的第二期保就業計劃，補貼回饋不少於80%給業主或業主立案法團，百佳和惠康領取補貼後亦須為客人提供減價，或為弱勢社群或非政府機構，提供超市券。

另外，保就業計劃第一期申請至完成，有14.85萬個僱主申請，涉及保障僱員數目190萬，工資補貼涉439億元，平均每人獲2.3萬津貼，97%僱主為中小企，380名僱主僱用500人以上；另有11.6萬人屬自僱人士。

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編輯：陳韻妍