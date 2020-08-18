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【保就業計劃】第二期保就業計劃本月31日開始申請　兩大超市須減價優惠市民

環球政經 11:07 2020/08/18

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行政長官林鄭月娥今日（18日）開行政會議之前宣布推出第三輪防疫抗疫基金，第二期的保就業計劃將由本月31日接受申請，資助涵蓋本年9月至11月的工資背補貼。

其他文章：【失業救濟】美國首領失業救濟人數低於100萬　補助金額或減至300美元

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新一輪資助下，政府規定香港兩大超市在申請資助後，須在9月至11月期間向客人提供減價優惠，或為弱勢社群或非政府機構，提供超市劵。計劃亦要求大型物管公司，收到第二期保就業計劃補貼回饋不少於80%給業主或業主立案法團。

針對早前未能受惠的長者僱員，新一輪資助亦加入新措施，65歲以上長者僱員只要有強積金戶口，僱主可以為此申請每月5,000元工資補貼。林鄭月娥另再次呼籲大商場及業主為商戶提供租金紓緩。

林鄭月娥指，第一期保就業計劃有逾14.8名個僱主申請，當中97%僱主為中小企。計劃共涉及190萬名員工，工資補貼涉款439億元，平均每人獲2.3萬元津貼。

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責任編輯：楊子瑩

就業 弱勢社群 林鄭月娥 行政會議 保就業 防疫抗疫基金 補貼 香港 超市 強積金

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