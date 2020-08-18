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長建電能售葡萄牙風電項目　大和：出售後長建可增派息、電能現金更強

即市財經 10:29 2020/08/18

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大和指，Iberwind未來盈利的波動性大增，難以為長建及電能帶來穩定的現金流。

 

長江基建 （01038） 及電能實業 （00006） 將各持有一半權益的葡萄牙風電項目Iberwind出售予Ventient Energy。券商大和認為，出售Iberwind後可令長建的淨負債比率由13.9%改善至12.2%，甚至於今年底或明年度進一步改善至10%及9%，令每股派息增加1%至2%。

電能方面，大和指，出售項目可加強電能的淨現金水平，抵銷Northern Gas/Wales & West未來回報下跌的壓力，令電能可以維持每年2.8元股息直至2022年。

大和指，由於Iberwind未來盈利的波動性大增，難以為長建及電能帶來穩定的現金流，因此出售資產並沒有改變長建一貫以來的併購政策。長建主席李澤鉅亦稱表示，出售資產並不非長建非慣常之舉。 計及長建佔電能之權益在內，是項交易將為長建帶來約11億元利潤；而電能之利潤約為8億元。

大和稱，長建於2020至2022年預測股息率約6至6.1厘，僅次於電能的6.3厘，而且長建可能是公用股中能夠增加派息的兩家公司之一，因此維持「買入」，目標價48元。

相關文章：長建電能出售葡萄牙風電項目 李澤鉅：「是次交易乃非慣常之舉」

相關文章：【公用股】長建今明兩年盈利前景偏淡　券商仍料下半年增派股息

 

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編輯：陳韻妍

香港股票 長江基建集團（01038） 電能實業（00006） 李澤鉅 每股派息 公用股 葡萄牙 目標價

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