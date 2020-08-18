美國加碼制裁華為　華為概念股軟舜宇急挫一成

▲ 美國加碼制裁華為，本港華為概念股今日偏軟。

美國加碼制裁華為，新措施將令所有企業，不單是買方、中間商、承銷商到終端用戶，必須得到美國批准才能與華為有交易往來。本港華為概念股今早受壓，舜宇 （02382） 績後急挫一成，最新報133.3元﹐成交額12.9億元；中興 （00763） 現跌1.5%，報22.95元；中芯 （00981） 現跌1.7%，最新報26.7元。

美國政府還將把額外38家華為子公司列入黑名單當中。黑名單上新增的企業來自21個國家或地區。新限制將規定所有在黑名單上的公司，無論是作為買方、中介商、承銷商或終端用戶時，都須獲美國商務部發放的許可證，才能使用美國技術。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，新限制將阻止華為規避美國法律。

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編輯：吳敏芳