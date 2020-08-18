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【黄金金價】金價再戰2000美元　金ETF比金股更值博

股樓投資 11:12 2020/08/18

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金價調整完成？美元匯價及美債息齊跌，刺激金價回升，繼昨晚創近4個月以來最大單日升幅後，到今早亞洲交易時段，金價進一步攀升，現貨金最新報每盎斯1,995.5美元，升0.5%；紐約期金突破2,000美元，報2,002美元，升0.2%。

美元轉弱增黃金吸引力

美元持續偏軟，使國際買家更能負擔購買黃金，美滙指數最新報92.67, 跌0.2%。市場避險情緒增加，美國10年期國債孳息率跌至0.678%，亦增加了黃金的吸引力。

此外，股神巴菲特（Warren Buffett）的旗艦投資公司巴郡（Berkshire Hathaway）第二季罕有買入黃金股，持有巴里克黃金集團1.2%股權，亦可能吸引投資者對黃金的興趣。

金股ETF齊齊造好

金價回升，金股及金ETF今早錄得升幅，截至10時半，山東黃金（01787）報23.15元，升2.9%；招金礦業（01818）報9.21元，升3.1%；紫金礦業（02899）報5.06元，升4.8%。

黃金ETF方面，SPDR金ETF（02840）報1,452.5元，升2%；價值黃金（03081）報47.78元，升1.9%。

有意投資黃金的投資者，究竟買金股定ETF好？從近期股價走勢分析，黃金ETF似乎是較佳的選擇。

金股股價未能再創新高

買金股的最大特點是波幅大，但缺點是未必跟足金價走勢。以山東黃金為例，一向被認為是最貼近金價走勢，股價在7月29日創下新高27.3元，當時金價尚未突破2,000美元。到了8月6日金價創新高，但山東黃金股價卻未有跟隨創新高，最高僅升至25.65元。

招金亦有同樣走勢，股價在7月28日創新高11.52元，但在8月7日股價最高僅10.66元，到今早報9.21元，股價出現一浪低於一浪的走勢，與金價表現相去甚遠。

相反金ETF，由於與黃金直接掛鈎，走勢亦會跟實金價。以SPDR金ETF為例，在7月28日高見1,439.5元後，到8月7日跟金價一同創新高報1,508元。而今年以來，SPDR金ETF累計錄得30%升幅，回報絕不失禮。

撰文 : 李兆明

香港股票 ETF 紫金礦業（02899） 招金礦業（01818） 山東黃金（01787） SPDR金ETF（02840）

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