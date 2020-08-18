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【港股開市】恒指早段微升　舜宇績後挫一成美團升5%創新高

股樓投資 10:23 2020/08/18

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3大美股走勢偏好，道指收報27844點，輕微跌86點；標指收報3381點，升9點，逼近歷史收市高位3386點；納指收報11129點，升110點或1%，再創歷史新高。今早恒生指數高開123點，開報25470點。之後早段升幅略為收窄，更曾倒跌，截至10時則升不足50點。

納指創新高，加上美國商務部長表示無意對阿里巴巴 （09988） 出手，ATMX股價造好，阿里巴巴升逾2%；騰訊 （00700） 升1.7%；美團點評 （03690） 升逾5%，高見230元創歷史新高；小米 （01810） 亦升逾2%。京東 （09618） 績後升6.7%

科技股中手機孖寶下跌，舜宇 （02382）績後重挫一成，瑞聲 （02018） 亦跌逾4%。

金價造好，招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 升3%；中國黃金 （02099） 升5.4%；SPDR金ETF （02840） 升2%。

 

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撰文 : 周兆邦

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