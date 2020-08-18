【航空告急】波音提供二次自願離職方案 全球裁員超1成　

▲ 波音提供第二套裁員方案，全球裁員超過10%。

外電報道，美國波音（Boeing，美：BA）向員工提供第二套裁員方案，員工可帶薪和福利自願離開公司，有關細節將於8月24日披露。意味波音裁員數量將超過此前預計的全球員工的10%。

波音首席執行員Dave Calhoun周一（17日）發郵件聲明表示，將向商用飛機部、服務部和營運部的員工提出自願離職買斷要約。他指，目前市場需求不足以維持公司目前員工規模，自願離職是適應環境、保持流動性為最終恢復增長而採取的必要措施。

波音早前計劃裁員10%，截至2019年底止，公司總共有16萬員工。

由於其商用飛機部門今年有數百宗訂單被取消，公司首席財務官曾月7月29日指公司將裁減1.9萬人，截至6月底止，已有6000人離職。

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編輯：陳華