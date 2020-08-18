【華為禁令】美國加推措施制裁華為　台企聯發科殃及池魚？（第二版）

美國加推措施制裁華為，新措施將令所有企業，不單是買方、中間商、承銷商到終端用戶，必須得到美國批准才能與華為有交易往來。除了把華為38個子公司列入實體清單的黑名單外，美國同時把幫助華為設計芯片的第三方公司包括在限制的範圍內。

雖然未有任何芯片設計公司被提及，不過根據市場分析，估計很大機會是台灣的聯發科。由於聯發科5G手機晶片的美國技術含量低於25%，因此不受之前禁令影響，今次政策則令聯發科無法直接供貨予華為。

早前華為已證實海思麒麟芯片將無法製造，原本預期華為將從聯發科及韓國的三星取得手機晶片，但最新禁令阻斷所有華為取得芯片的第三方渠道。

受消息影響，在台灣上市的聯發科開市時曾急跌近10%。

聯發科回應指，公司一直遵守全球貿易相關法令規定，正密切留意美國出口管制的變化，諮詢外部法律顧問。根據現有信息，對公司的短期營運無重大影響。

（第二版新增公司回應）

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編輯：謝克迪