【騰訊持股】《要塞英雄》開發商Epic Games：蘋果威脅本月底取消其開發商身份

▲ Epic Games 表示，在集團起訴蘋果以打破其壟斷地位後，蘋果訂下8月28日為限期，將於此日之後取消Epic的開發商身份。

騰訊 （00700） 持股的暢銷生存遊戲《要塞英雄》（Fortnite）遊戲開發商Epic Games表示，蘋果威脅取消其應用程式開發商身份，意味Epic Games 無法再發布新遊戲，也不能更新現有的遊戲。

Epic Games 表示，在集團起訴蘋果以打破其壟斷地位後，蘋果訂下8月28日為限期，將於此日之後取消Epic的開發商身份，所有Epic Games 遊戲都必須從 App Store 移除，目前 Epic 在美國 App Store 只上架一款名為 Battle Breakers 的益智遊戲。

蘋果此舉連帶威脅到 Epic Games 的軟件「虛幻引擎」（Unreal Engine）。虛幻引擎被用來開發許多 iPhone 和 Android 遊戲。Epic Games 表示，蘋果威脅撤除開發商帳號讓「虛幻引擎」面臨「存在危機」。Epic將尋求法院發出禁制令，阻止蘋果有關行動。

這場爭拗的源於Epic Games 上週四 （13 日） 推出全新「直接付款」功能，挑戰 Google 與蘋果政策。用戶可以繞過 App Store 和 Google Play 商店付費，規避蘋果對遊戲內購買抽成 30% 的規定。蘋果已經把《要塞英雄》下架。

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編輯：吳敏芳