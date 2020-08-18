  • 29°C
香港時間 : 2020818日 (二) 09:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【騰訊持股】《要塞英雄》開發商Epic Games：蘋果威脅本月底取消其開發商身份

即市財經 09:15 2020/08/18

分享：

Epic Games 表示，在集團起訴蘋果以打破其壟斷地位後，蘋果訂下8月28日為限期，將於此日之後取消Epic的開發商身份。

騰訊 （00700） 持股的暢銷生存遊戲《要塞英雄》（Fortnite）遊戲開發商Epic Games表示，蘋果威脅取消其應用程式開發商身份，意味Epic Games 無法再發布新遊戲，也不能更新現有的遊戲。

Epic Games 表示，在集團起訴蘋果以打破其壟斷地位後，蘋果訂下8月28日為限期，將於此日之後取消Epic的開發商身份，所有Epic Games 遊戲都必須從 App  Store 移除，目前 Epic 在美國 App Store 只上架一款名為 Battle Breakers 的益智遊戲。

蘋果此舉連帶威脅到 Epic Games 的軟件「虛幻引擎」（Unreal Engine）。虛幻引擎被用來開發許多 iPhone 和 Android 遊戲。Epic Games 表示，蘋果威脅撤除開發商帳號讓「虛幻引擎」面臨「存在危機」。Epic將尋求法院發出禁制令，阻止蘋果有關行動。

這場爭拗的源於Epic Games 上週四 （13 日） 推出全新「直接付款」功能，挑戰 Google 與蘋果政策。用戶可以繞過 App Store 和 Google Play 商店付費，規避蘋果對遊戲內購買抽成 30% 的規定。蘋果已經把《要塞英雄》下架。

相關文章：

騰訊有份投資的Epic Games 藉《要塞英雄》向蘋果IOS宣戰

【騰訊持股】Epic Games完成新一輪融資 估值達1350億元

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情 

編輯：吳敏芳

 

 

香港股票 騰訊控股（00700） 軟件 騰訊 App Store iOS 遊戲

上一篇文章

【A股改革】前中證監主席提倡試行T+0　發行新股非熊市主因

下一篇文章

中國鐵建董事長陳奮健逝世
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】美國制裁憂慮、淡馬錫減持　染藍新貴阿里巴巴股價逆市跌1.6%
【阿里巴巴股價】美國制裁憂慮、淡馬錫減持　染藍新貴阿里巴巴股價逆市跌1.6%
【小米手機】雷軍首次直播帶貨全日銷售達2億 訂單逾57萬張（第三版）
【小米手機】雷軍首次直播帶貨全日銷售達2億 訂單逾57萬張（第三版）
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）