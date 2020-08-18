【港股市況】恒生指數早段倒跌　舜宇績後急挫一成（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期升約152點 道指期貨升46點（不斷更新）

美股個別發展，美國將對華為實施進一步限制，中美關係緊張持續，道指跌86點。港股承接ADR走勢大市高開，恒生指數高開123點，開報25470點，惟早段升幅收窄。

焦點新聞︰

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【阿里巴巴】美國商務部長：無意對阿里巴巴出手 正忙於處理TikTok

即市走勢︰

【09：51】昨績後下跌的吉利 （00175） 股價今早反彈3%，高見16.28元。

【09：46】彩虹新能源 （00438） 跌逾4%，低見1.02元。彩虹新能源公布以每股配售價1.12元，較周一收市價溢價2.75%，配售18億股新H股。

【配股潮】彩虹新能源溢價2.75%配股 集資20億元

【09：45】世紀陽光 （00509） 升1倍，高見0.149元，成交715.6萬元。

【09：43】除舜宇 （02382） 挫一成，手機孖寶瑞聲 （02018） 亦跌逾4%，低見53.8元。

【09：39】京東 （09618） 績後升幅擴大至逾8%，高見263元。

【09：38】港股轉跌，恒生指數跌17點，報25329點。滙豐 （00005） 跌1.2%；友邦 （01299） 跌0.1%。

【09：37】大市早段升幅收窄，恒生指數升不足10點，報25355點。

【09：34】舜宇 （02382） 跌幅擴大至逾8%，低見134.4元。

【09：33】金價造好，紐約期金升2.5%，招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 升逾3%；中國黃金 （02099） 升逾2%；SPDR金ETF （02840） 升逾1%。

【09：29】舜宇 （02382） 績後挫近半成，開報140.9元。舜宇光學上半年純利按年增長24%至17.76億元人民幣，符預期。

【藍籌業績】舜宇光學半年多賺24% 業績透視未來手機硬件標準

【09：27】內地3大股指高開，上證升近0.1%，深證升近0.1%，創業板指升0.2%。

【09：26】微盟 （02013） 績後逆市跌近1.9%，開報10.54元。微盟上半年盈轉虧，錄得淨虧損5.46億元人民幣，剔除可換股債券公平值虧損、SaaS破壞事件影響的經調整淨利潤則按年升77%至5230萬元。

微盟半年經調整淨利潤升77% 收入按年增長46%

【09：20】恒生指數高開123點，開報25470點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升2%；京東 （09618） 績勝預期，股價高開5%。

【京東業績】京東績後升半成 上季經調整利潤增長66%勝預期（第二版）

【騰訊持股】Epic Games：蘋果威脅本月底取消其開發商身份

【09：15】人民幣中間價報6.9325，上調37點子。

【09：13】即月期指開報25366點，升73點或0.3%。

【09：05】人行開展1000億元人民幣逆回購操作，因今日有500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放500億元人民幣。

【08：57】恒指黑期升約152點，報25535點；道指期貨升46點，報27821點。

【08：20】TikTok表示，建立了一個網站及Twitter帳戶，以實時應對謠言及虛假信息。

【TikTok拆骨】TikTok︰啟動網站實時應對謠言及虛假信息

【07：55】美國總統特朗普早前簽署行政命令，禁止45天後美國企業或個人進行與騰訊 （00700） 旗下WeChat相關的交易，據指騰訊已於華盛頓僱用了首位游說人士，進行游說工作。

【騰訊禁令】騰訊聘請首位游說人士 就微信禁政令於美國展開游說工作

【07：30】道指收報27844點，跌86點或0.3%；標指收報3381點，升9點或0.3%，逼近歷史收市高位3386點；納指收報11129點，升110點或1%，創歷史新高。

港股ADR收報25478點，升130點或0.5%。恒指夜期收報25434點，升141點。

道指跌86點港股ADR升130點 紐約期金升2.5%

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責任編輯︰梁浩碩