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【港股市況】恒生指數升38點　聯通升逾一成舜宇績後挫9%（不斷更新）

即市財經 12:02 2020/08/18

分享：

【港股市況】恒指黑期升約152點　道指期貨升46點（不斷更新）

美股個別發展，美國將對華為實施進一步限制，中美關係緊張持續，道指跌86點。港股承接ADR走勢大市高開，恒生指數高開123點，開報25470點，惟早段升幅收窄。

焦點新聞︰

【防疫抗疫基金】林鄭月娥：盡快推第三輪防疫抗疫基金　第二期保就業計劃月底接受申請

【華為風暴】美國收緊華為禁令阻獲取晶片技術　黑名單新增38家華為子公司

【阿里巴巴】美國商務部長：無意對阿里巴巴出手　正忙於處理TikTok

即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日升38點，中午收報25385點。國指升54點，中午收報10440點，主板成交652億元。中資電訊股造好，聯通 （00762） 升11%；中電信 （00728） 升半成。美國擴大華為禁令，舜宇 （02382） 績後跌9%。

【11：58】行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，要求本港兩大超市百佳和惠康減價，但港視  （01137）  仍升一成，CEC國際 （00759） 升逾7%。

【HKTVmall】政府要求兩大超市減價　港視仍升近一成

【11：40】港股中午收市前，大市升約70點。恒生指數升69點，報25416點。

【11：33】聯通 （00762） 升幅擴至1成，高見6.48元；中電信 （00728） 升半成，高見2.85元；中移動 （00941） 升2.6%，高見60.2元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.4%；深證升近0.4%；創業板指升0.5%。

【11：27】安踏 （02020） 升近3%，破頂高見86.1元。

【11：17】大市反覆上落，恒生指數升9點，報25356點。

【11：10】滙能集團 （01539） 升幅擴大至近2倍，高見0.435元。

【11：04】金融股拖累市況，滙豐 （00005） 一度跌穿34元，低見33.95元，最新跌1.3%，報34.15元；友邦 （01299） 跌0.8%，低見74.5元。

【10：48】港股再轉跌。恒生指數跌15點，報25332點。

【10：37】壹傳媒 （00282） 跌逾12%，低見0.32元，成交1327萬元。

【10：30】滙能集團 （01539） 飈1.4倍，高見0.38元，成交57萬元。滙能集團公布，早前擬配售最多1.1億股新股的每股配售價將由12.9仙更改為13.9仙，增幅約7.75%。

【10：29】美團點評 （03690） 升幅擴大至逾6%，升穿230元水平，高見232元創新高。

【10：28】美國加碼制裁華為，舜宇  （02382）  績後挫一成；中興  （00763）  跌近2%；中芯  （00981） 跌近1.5%。

美國加碼制裁華為　華為概念股軟舜宇急挫一成

【10：24】恒安 （01044） 升3%，股價高見70.8元創新高。

【10：20】中資電訊股造好，聯通 （00762） 升近7%，高見6.29元。另外，中移動 （00941） 升1.8%；中電信 （00728） 升近3%。聯通董事長王曉初表示，聯通正在加快與中電信的共建共享。目前聯通已建成開通5G基站26萬個，今年底要達到37萬個。

【10：14】民生教育 （01569） 中期多賺14%，股價績後升一成。

【10：08】內險股回吐，國壽 （02628） 、財險 （02328） 、太保 （02601） 跌逾1%；平保 （02318） 跌0.4%。國務院總理李克強在國務院常務會議重提不搞大水漫灌，同時要求引導貸款利率繼續下行。

【10：01】恒生指數升約85點，報25432點。

【09：57】美團點評 （03690） 升5%，高見229.6元創上市新高。美團點評將於8月21日公布業績。

【09：54】恒指再轉升約55點，報25402點。

【09：52】納指創新高，加上美國商務部長表示無意對阿里巴巴 （09988） 出手，ATMX股價造好，阿里巴巴升逾2%，高見249.4元；騰訊 （00700） 升逾1%，高見516.5元；美團點評 （03690） 升4%，高見228元；小米 （01810） 升逾1%，高見16.76元。

【09：51】昨績後下跌的吉利 （00175） 股價今早反彈3%，高見16.28元。

【09：46】彩虹新能源  （00438） 跌逾4%，低見1.02元。彩虹新能源公布以每股配售價1.12元，較周一收市價溢價2.75%，配售18億股新H股。

【配股潮】彩虹新能源溢價2.75%配股　集資20億元

【09：45】世紀陽光 （00509） 升1倍，高見0.149元，成交715.6萬元。

【09：43】除舜宇 （02382） 挫一成，手機孖寶瑞聲 （02018） 亦跌逾4%，低見53.8元。

【09：39】京東 （09618） 績後升幅擴大至逾8%，高見263元。

【09：38】港股轉跌，恒生指數跌17點，報25329點。滙豐 （00005） 跌1.2%；友邦 （01299） 跌0.1%。

【09：37】大市早段升幅收窄，恒生指數升不足10點，報25355點。

【09：34】舜宇 （02382） 跌幅擴大至逾8%，低見134.4元。

【09：33】金價造好，紐約期金升2.5%，招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 升逾3%；中國黃金 （02099） 升逾2%；SPDR金ETF （02840） 升逾1%。

【09：29】舜宇 （02382） 績後挫近半成，開報140.9元。舜宇光學上半年純利按年增長24%至17.76億元人民幣，符預期。

【藍籌業績】舜宇光學半年多賺24%　業績透視未來手機硬件標準

【09：27】內地3大股指高開，上證升近0.1%，深證升近0.1%，創業板指升0.2%。

【09：26】微盟 （02013） 績後逆市跌近1.9%，開報10.54元。微盟上半年盈轉虧，錄得淨虧損5.46億元人民幣，剔除可換股債券公平值虧損、SaaS破壞事件影響的經調整淨利潤則按年升77%至5230萬元。

微盟半年經調整淨利潤升77% 收入按年增長46%

【09：20】恒生指數高開123點，開報25470點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升2%；京東 （09618） 績勝預期，股價高開5%。

【京東業績】京東績後升半成　上季經調整利潤增長66%勝預期（第二版）

【騰訊持股】Epic Games：蘋果威脅本月底取消其開發商身份

【09：15】人民幣中間價報6.9325，上調37點子。

【09：13】即月期指開報25366點，升73點或0.3%。

【09：05】人行開展1000億元人民幣逆回購操作，因今日有500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放500億元人民幣。

【08：57】恒指黑期升約152點，報25535點；道指期貨升46點，報27821點。

【08：20】TikTok表示，建立了一個網站及Twitter帳戶，以實時應對謠言及虛假信息。

【TikTok拆骨】TikTok︰啟動網站實時應對謠言及虛假信息

【07：55】美國總統特朗普早前簽署行政命令，禁止45天後美國企業或個人進行與騰訊  （00700）  旗下WeChat相關的交易，據指騰訊已於華盛頓僱用了首位游說人士，進行游說工作。

【騰訊禁令】騰訊聘請首位游說人士　就微信禁政令於美國展開游說工作

【07：30】道指收報27844點，跌86點或0.3%；標指收報3381點，升9點或0.3%，逼近歷史收市高位3386點；納指收報11129點，升110點或1%，創歷史新高。

港股ADR收報25478點，升130點或0.5%。恒指夜期收報25434點，升141點。

道指跌86點港股ADR升130點　紐約期金升2.5%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 壹傳媒（00282） 中國電信（00728） 中國移動（00941） 中國聯通（00762） 中國太保（02601） 中國財險（02328） 中國平安（02318） 中國人壽（02628） 世紀陽光（00509）

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