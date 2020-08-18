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【疫情焦點】全球累計逾2208萬確診　美國累計561萬

即市財經 08:15 2020/08/18

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【疫情焦點】全球累計逾2208萬確診　美國累計561萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月18日早上8時15分，全球累計22,084,796宗新冠肺炎確診病例，較上日增加113,202宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 37,565 5,610,803 173,673
意大利 0 254,235 35,400
西班牙 2,343 382,142 28,646
法國 493 256,473 30,433
德國 800 226,686 9,296
中國 14 84,865 4,634
香港 0 4,525（確診/疑似） 69

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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