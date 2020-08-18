▲ 【TikTok拆骨】TikTok︰啟動網站實時應對謠言及虛假信息

美國以國家安全風險為由，要求拆售字節跳動旗下抖音海外版TikTok，否則將進行全面封殺。TikTok表示，建立了一個網站及Twitter帳戶，以實時應對謠言及虛假信息。

TikTok在相關網站中表示，TikTok在中國不可用。它的美國用戶數據儲存於弗吉尼亞州，並在新加坡進行備份，員工訪問受到嚴格控制。TikTok又指，從未向中國政府提供過任何美國用戶數據，即使被要求也不會提供。TikTok稱，所有暗示影射均沒有根據，且是公然錯誤的。

美國總統特朗普日前簽署新行政命令，延長TikTok母公司字節跳動出售美國業務的限期至90日。

【TikTok拆骨】特朗普於TikTok對手Triller開設帳戶 允字節跳動延長出售TikTok美國業務限期至90日（第二版）

【封殺TikTok】路透引述白宮文件： 迫TikTok下架 禁美國民眾從App Store下載

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責任編輯︰梁浩碩