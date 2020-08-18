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【騰訊禁令】騰訊聘請首位游說人士　就微信禁政令於美國展開游說工作

即市財經 07:52 2020/08/18

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【騰訊禁令】騰訊僱請首位游說人士　就微信禁政令於美國展開游說工作

美國總統特朗普早前簽署行政命令，禁止45天後美國企業或個人進行與騰訊 （00700） 旗下WeChat相關的交易，據指騰訊已於華盛頓僱用了首位游說人士，進行游說工作。

彭博報道指，根據一份聯邦備案文件，騰訊聘請Roberto Gonzalez就「2020年8月6日有關微信行政令的執行」開展游說工作。Roberto Gonzalez是前美國財政部的法律顧問，目前是Paul， Weiss， Rifkind， Wharton & Garrison的合伙人。

美國指控微信收集大量用戶數據，讓中共可以接觸美國居民和財產資訊，相關行政命令只針對微信，不針對騰訊的其他交易。

至於騰訊主席馬化騰表示，WeChat和微信屬不同產品；首席財務官羅碩瀚指，美國行政命令只限制WeChat在美國的交易，不影響騰訊其他美國業務合作。

【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）

【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）

【騰訊禁令】微信禁令消息後　騰訊美國WeChat下載增4成、QQ增兩倍

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 騰訊控股（00700） 馬化騰 騰訊 微信

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