  • 28°C
香港時間 : 2020818日 (二) 08:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

道指跌86點港股ADR升130點　紐約期金升2.5%

即市財經 07:33 2020/08/18

分享：

道指跌86點港股ADR升130點　紐約期金升2.5%

道指跌86點納指創新高
美股個別發展，美國將對華為實施進一步限制，中美關係緊張持續，道指收報27844點，跌86點或0.3%；標指收報3381點，升9點或0.3%，逼近歷史收市高位3386點；納指收報11129點，升110點或1%，創歷史新高。

港股ADR升130點
港股ADR收報25478點，升130點或0.5%。恒指夜期收報25434點，升141點。

紐約期油升逾2%
主要產油國據指7月減產協議執行率達到97%，加上中國原油採購量激增，初步預訂在8、9月裝船的超級油輪，運送至少2,000萬桶美國原油的油輪，紐約期油收報42.41美元，升0.88美元或2.1%。布蘭特期油收報45.87美元，升0.57美元或1.3%。

美滙指數跌近0.3%
美元避險需求降低，美元回落，美滙指數報92.82，跌近0.3%。歐元兌美元報1.1875；美元兌日圓報106.02。

美國10年期債息報0.69厘。

紐約期金升2.5%
美元、美債息回落，加上股神巴菲特旗艦投資公司巴郡第二季罕有買入黃金股，持有巴里克黃金集團（美：GOLD）1.2%股權，刺激投資者買金意欲，紐約期金收報1998.7美元，升48.9美元或2.5%。現貨金於1983美元水 平。

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指上周五升34點港股ADR跌86點　紐約期金跌1%
2020/08/17
道指上周五升34點港股ADR跌86點　紐約期金跌1%
金股滙行情 - 道指跌80點港股ADR跌125點　紐約期金升1.1%
2020/08/14
道指跌80點港股ADR跌125點　紐約期金升1.1%
金股滙行情 - 道指升289點港股ADR升128點　紐約期金回穩升0.1%
2020/08/13
道指升289點港股ADR升128點　紐約期金回穩升0.1%
金股滙行情 - 道指倒跌104點港股ADR跌92點　紐約期金挫近100美元
2020/08/12
道指倒跌104點港股ADR跌92點　紐約期金挫近100美元
金股滙行情 - 道指升357點港股ADR升109點　原油價格升逾1%
2020/08/11
道指升357點港股ADR升109點　原油價格升逾1%
美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數

上一篇文章

【騰訊禁令】騰訊聘請首位游說人士　就微信禁政令於美國展開游說工作

下一篇文章

【美股市況】道指收市跌86點　納指漲1%　金價升2%再試2000美元關 （不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【iBond 2020】港銀高息低門檻定存一覽 邊間定存息跑贏iBond回報？
【iBond 2020】港銀高息低門檻定存一覽 邊間定存息跑贏iBond回報？
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【小米手機】雷軍首次直播帶貨全日銷售達2億 訂單逾57萬張（第三版）
【小米手機】雷軍首次直播帶貨全日銷售達2億 訂單逾57萬張（第三版）