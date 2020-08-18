▲ 道指跌86點港股ADR升130點 紐約期金升2.5%

道指跌86點納指創新高

美股個別發展，美國將對華為實施進一步限制，中美關係緊張持續，道指收報27844點，跌86點或0.3%；標指收報3381點，升9點或0.3%，逼近歷史收市高位3386點；納指收報11129點，升110點或1%，創歷史新高。

港股ADR升130點

港股ADR收報25478點，升130點或0.5%。恒指夜期收報25434點，升141點。

紐約期油升逾2%

主要產油國據指7月減產協議執行率達到97%，加上中國原油採購量激增，初步預訂在8、9月裝船的超級油輪，運送至少2,000萬桶美國原油的油輪，紐約期油收報42.41美元，升0.88美元或2.1%。布蘭特期油收報45.87美元，升0.57美元或1.3%。

美滙指數跌近0.3%

美元避險需求降低，美元回落，美滙指數報92.82，跌近0.3%。歐元兌美元報1.1875；美元兌日圓報106.02。

美國10年期債息報0.69厘。

紐約期金升2.5%

美元、美債息回落，加上股神巴菲特旗艦投資公司巴郡第二季罕有買入黃金股，持有巴里克黃金集團（美：GOLD）1.2%股權，刺激投資者買金意欲，紐約期金收報1998.7美元，升48.9美元或2.5%。現貨金於1983美元水 平。

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責任編輯︰梁浩碩