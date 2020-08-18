【美股收市】納指破頂道指軟 金價再撲2000關

美國將對華為實施進一步限制，令中美緊張持續，美股個別發展。晶片股發力，帶動納指破頂，標指也逼近歷史高位 ; 道指則先升後回。

道指收報27844點，跌86點或0.3%；標指收報3381點，升9點或0.3%，逼近歷史收市高位3386點；納指收報11129點，升110點或1%，創歷史新高。

美滙指數繼續於93關口徘徊，投資界普遍看淡美元前景。向來對投資貴金屬有所保留的「股神」巴菲特（Warren Buffett），開始買入金礦股Barrick Gold，刺激其股價大升11.6%。

美債息與美元齊跌，助黃金錄得4個月來最大單日漲幅。現貨金報1984.9美元，升2% ; 紐約12月期金漲2.5%，收於每盎司1998.7美元。紐約9月期銀收市升1.58美元或6%，報27.67美元。

個股方面，科技巨企亞馬遜抽高1%，AMD升1.3%。晶片巨頭輝達（美：NVDA）收購軟銀集團旗下平半導體設計架構平台ARM的談判有新進展，據報交易最快於夏季末完成，目前ARM最新估值高達400億英鎊（約4,057億港元）。輝達股價升6.7%。

騰訊(00700)持股的熱門動作生存遊戲《要塞英雄》(Fortnite)遊戲開發商Epic Games，與蘋果公司就銷售付款規定的爭拗升溫。Epic指蘋果威脅取消其應用程式開發商身份，意味Epic所有遊戲均要從蘋果App Store移除。Epic將尋求法院發出禁制令，阻止蘋果有關行動。蘋果股價跌0.3%。

另外，石油出口國組織與減產盟友(合稱OPEC+)7月履行減產承諾比率高，加上白宮稱對中國履行購買美國石油承諾感到滿意，刺激油價抽升。紐約期油收市升2.1%，報42.41美元。倫敦布蘭特期油升1.3%，報45.87美元。

責任編輯：柯志宏

相關文章︰【美股焦點】巴里克黃金獲巴菲特入手 盤中漲逾一成

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情