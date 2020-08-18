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雷軍首次直播帶貨 創抖音直播銷售紀錄 5萬元電視「秒清」

股樓投資 16:41 2020/08/18

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近期興帶貨，就連小米（01810）創辦人雷軍亦來湊熱鬧，日前於抖音直播網紅。雖然只是玩票性質，但雷軍的出現確實魅力沒法擋，首場直播已刷新了抖音的支付金額和直播觀看人數紀錄。

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雷軍「開騷」，反應熱烈，銷售表現比很多網紅更厲害，真不愧為「雷布斯」。大賣的產品包括1,000台透明電視在內的眾多商品，一推出便「秒殺」售罄，開播2小時銷售額達2.1億元（人民幣，下同），直播觀看人數突破了5,053萬；訂單數量亦破57萬張。

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這次雷軍直播帶貨一共上架20多款產品，包括小米手機、筆、電池、體重秤、電視機等。商品售價在1元至49,999元之間。由於粉絲們十分踴躍，所以整晚直播大家在留言中出現得最多的一句就是：「貨不夠啊，再補；貨又沒了，再加點」。

雷軍在直播期間亦施展渾身解數，跟網友打成一遍，除了賣貨還閒話家常。其中有網友就留言笑問：「雷總的頭髮是怎麼保養的，程序員頭髮都掉光了。」雷軍則幽默地回應，因自己頭髮濃密被質疑是假程序員，提醒大家要保護好頭髮，「每個人頭頂都是一棟別墅。」

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又有網友稱想要雷軍簽名版手機，他則笑稱：「我有這麼多粉絲，如果你們想要雷總簽名版手機，請在抖音裏面打出來，讓我也高興一下。」

氣氛如此高漲，難怪從晚上8時開播，到10時已經獲得超過1億的點讚數。

雷總果然厲害！

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撰文 : 記者:張以正

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