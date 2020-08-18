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【疫市奇葩】維景灣畔過千萬盤獲數組客人搶購 點解屋苑疫市下呎價仍可貼近港島藍籌?

股樓投資 02:18 2020/08/18

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疫情未見明顯回穩，港府再公布延續現行的社交距離措施，但樓市卻熱鬧起來，二手業主開始將貨就價，提供一定減幅吸引買家，加上一手市場暫時欠缺全新焦點，資金加快流入二手市場。將軍澳維景灣畔日前連錄兩宗成交，其中一個3房單位叫價達1,100萬元，仍獲數組客人搶盤 ，最後以1,075萬成交，可見購買力十足。

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中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，維景灣畔最新錄得7座低層F室，實用面積646平方呎，採套3房間隔，單位座向西南，享山景，放盤時開價1100萬元，由於單位開價屬合理，加上附有企理裝修，於週末獲數組客人同時議價搶購，最終以1,075萬元成交，折合實用呎價16,641元。據悉，原業主於2010年以475萬元買入單位，持貨10年，是次沽出單位賬面獲利約600萬元離場，單位升值約126%。

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另一宗為2房單位成交，利嘉閣地產聯席董事潘佳彬表示，維景灣畔7座低層C室，單位實用面積約498平方呎，兩房間隔，望內園景。單位由今年7月初起以叫價870萬元放售，至近日以830萬元成功沽出，減價40萬元或約4.6%，折合實用面積呎價約16,667元。據悉，原業主在2014年12月，以約540萬元買入上述單位，持貨逾5年，現轉手帳面獲利約290萬元，物業升值約54%。

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維景灣畔本月暫錄約10宗成交，平均實用呎價約16,433元水平。屋苑現時有約160個放盤提供，叫價由830萬元起。值得留意的，是疫市下不少屋苑出現減價潮，如港島東藍籌屋苑太古城呎價於一個月內跌10%，由上月呎價約2萬元水平，跌至最近1.8萬至1.9萬元水平；同區另一屋苑康怡花園的呎價也由7月中的1.8萬元水平，回落至現時約1.6萬元水平。不過維景灣畔期內成交呎價未有太大變化，7、8月的成交呎價也企穩1.6萬至1.7萬元水平，抗跌力較強，造價在這次跌浪更貼近港島東屋苑的水平。

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為何維景灣畔的抗跌力較強﹖先是屋苑而由新地（00016）及太古地產（01972）兩大皇牌發展商合作發展，具品牌效應。其樓齡也不算高，只有17年，為區內大型屋苑，設有15座，共5,700伙。屬將軍澳區內交投最暢旺的屋苑之一。屋苑的住客會所也十分大型，佔地逾35萬平方呎，單是室內外泳池已有十多個，泳池數目將軍澳私人屋苑之冠。加上屋苑鄰近港鐵調景嶺站，乘搭一個港鐵站就到達九龍油塘站，再乘一個站就到達港島東，前往港島區十分便利，深受不少須於港島東工作的用家捧場。

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撰文 : 記者:陳詠妍

新地 太古地產（01972） 疫情 私人屋苑 發展商 放盤 二手市場 維景灣畔

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