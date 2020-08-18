【美元危機】比特幣企穩12000美元 今年累升7成跑贏黃金

▲ 比特幣近日受到資金追捧，今年以來累升7成。

美元弱勢，投資者轉投黃金及其他資產保值。虛擬貨幣比特幣近日亦受到追捧，其於周一（17日）上漲4%後，曾升至12424美元，為2019年7月以來的最高水平。比特幣周二繼續於12000美元水平徘徊，最新跌0.9%。自今年3月底部以來，比特幣價格已累積反彈逾兩倍，表現跑贏黃金。

由年初至今，比特幣已經累計升逾70%，成為表現最強勁的資產之一。分析認為，各國央行大幅下調利率，及寬鬆貨幣政策提振了對虛擬貨幣的需求。

由於供應受限，有部分投資者主張比特幣可對沖通脹，惟有關說法未被證實。值得注意的是，今年5月起，比特幣「挖礦」每個區塊的產出從12.5個減半至6.25個，這是由於其公式所致。目前比特幣已經歷3次「減產」。

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編輯︰侯景成