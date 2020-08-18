  • 27°C
香港時間 : 2020818日 (二) 20:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美元危機】比特幣企穩12000美元 今年累升7成跑贏黃金

即市財經 19:46 2020/08/18

分享：

比特幣近日受到資金追捧，今年以來累升7成。

美元弱勢，投資者轉投黃金及其他資產保值。虛擬貨幣比特幣近日亦受到追捧，其於周一（17日）上漲4%後，曾升至12424美元，為2019年7月以來的最高水平。比特幣周二繼續於12000美元水平徘徊，最新跌0.9%。自今年3月底部以來，比特幣價格已累積反彈逾兩倍，表現跑贏黃金。

由年初至今，比特幣已經累計升逾70%，成為表現最強勁的資產之一。分析認為，各國央行大幅下調利率，及寬鬆貨幣政策提振了對虛擬貨幣的需求。

由於供應受限，有部分投資者主張比特幣可對沖通脹，惟有關說法未被證實。值得注意的是，今年5月起，比特幣「挖礦」每個區塊的產出從12.5個減半至6.25個，這是由於其公式所致。目前比特幣已經歷3次「減產」。

相關文章︰【美元轉弱】美匯指數續創兩年低位 比特幣年初至今累升43%

【虛擬貨幣】「數碼黃金」比特幣升破1萬美元　6月初以來首次

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯︰侯景成

虛擬貨幣 通脹 比特幣

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨升60點　沃爾瑪盤前微升（不斷更新）

下一篇文章

【美元危機】為何美元急跌？憧憬聯儲局推高通脹目標　美滙指數跌至2年低位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日