亞馬遜進入印度在線藥房市場面臨阻力

亞馬遜上周宣布將從印度班加羅爾開始，在印度開設在綫藥店，惟面對當地藥房行業的阻力。美股午市個別發展，道指暫跌0.2%，納指升0.9%，亞馬遜股價亦造好，暫升0.5%。

當地一個聲稱代表成千上萬家零售藥房和分銷商的行業組織全印度化學家和藥商組織，起草一封致亞馬遜首席執行官Jeff Bezos和亞馬遜印度高管Amit Agarwal的信。

該封日期為8月14日的信中寫道：「我們正在寫信給您，因為我們知道www.amazon.com已決定進入『在線藥房』空間，這可能忽略了以下事實，即電子藥房是非法的，並且不受《藥品與化妝品法》法律的認可與規則」， 「在過去的幾年中，這個領域已經被極端爭議，法庭案件和法律問題所破壞。」

近年來，印度出現許多在線藥店，但由於缺乏明確的規定，許多藥店都在掙扎。研究報告發現，由於電子商務法律是在電腦不那麼流行的時候編寫的，因此電子商務法律在印度尚不清楚。

過去幾年，零售藥店組織罷工，以抗議在線藥店，聲稱這些企業可能危及生計。

而像1mg這樣的本地在線藥店公司爭辯說，業務需求不斷增長，並且有強力行為準則來保護患者。但是，「全印度化學家和毒品者組織」等組織卻認為，允許藥店在線銷售藥品會導致濫用和濫用藥品。一些研究發現，印度在線藥店有出售假藥情況。

研究公司Frost＆Sullivan在2019年一份報告估計，印度製藥業將從2019年的估計收入超過290億美元，增長到2020年的550億美元。