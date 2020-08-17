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【金價走勢】美滙續弱金價重拾升勢 現貨金升2.3%高見1989美元

即市財經 22:53 2020/08/17

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美滙偏軟，金價重拾升勢，再度逼近2000美元大關。

美元持續偏軟，失守93關後於92.8附近徘徊。黃金價格重拾漲勢，現貨金價升2.3%，高見每安士1989.02美元。其他貴金屬亦同樣上漲，現貨鈀金升2.23%；現貨白銀更升約4%，報每安士27.5美元。

雖然金價近期升勢強勁，惟不少礦商選擇趁機降低債務增加派股息，而非展開新的開採計畫。分析認為，因為礦商擔心重蹈覆轍，不願像上次金價大漲期間般過度擴張。

另外，由於現有金礦累積開發，導致礦床質量變差。礦商必須挖得更深以及到更偏遠的地方找未開發礦脈。但由於尋找新礦成本上升，令礦商投入意欲下降。根據澳洲顧問公司Minex數據，2009至2018年間，尋找黃金的平均成本是每兩62美元，比起十年前貴逾一倍。金礦商減少探索新礦，亦意未着未來黃金供應或會受到限制。

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編輯︰侯景成

 

商品 美元 美滙 鈀金 金價 黃金

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