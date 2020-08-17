【港股追蹤】 長江基建電能實業 罕有共同出售歐洲能源項目

近年持續投資海外公用事業的兩大長和系公用旗艦長江基建(01038)和旗下的電能實業(00006)，突然宣布把2015年收購的葡萄牙風電項目Iberwind， 出售予蘇格蘭能源公司Ventient Energy。

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Iberwind 在葡萄牙擁有31個運作中的風電場，當中配置逾320台風力發電機，總裝機容量為726兆瓦。待交易完成，經計及長江基建持有電能實業 35.96%的股權，長江基建於是次交易預期可獲得約11億元的實際溢利，而電能實業於是次交易預期可獲得約8億元的溢利。

長建指，考慮到 Iberwind從按能源上網電價體制營運過渡至按商業市場價格機制業務模式，以及長建、電能及買方各自對於此營運模式的轉變的不同風險承受程度，決定出售該項目，並認為是次交易之收益將進一步增強長建及電能各自的財務能力，以拓展新的投資機遇。

在歐洲，除了英國，長建也分別於荷蘭經營當地垃圾發電及能源公司 AVR, 以及德國能源管理綜合服務供應商ista。

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