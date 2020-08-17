長建電能出售葡萄牙風電項目 李澤鉅：「是次交易乃非慣常之舉」

▲ 長建及電能將各持有一半權益的葡萄牙風電項目Iberwind 出售予Ventient Energy

長建 （01038） 及電能 （00006） 聯合公布，將各持有一半權益的葡萄牙風電項目Iberwind 出售予Ventient Energy。長建主席李澤鉅表示：「對於長建而言，出售資產並不是我們之政策，是次交易乃非慣常之舉。」計及長建佔電能之權益在內，是項交易將為長建帶來約11億元利潤；而電能之利潤約為8億元。交易預計於今年第四季完成。

長建及電能於2015年購入Iberwind。Iberwind 在葡萄牙擁有31個運作中的風電場，當中配置逾320台風力發電機，總裝機容量為726兆瓦。此交易仍要待葡萄牙競爭機構批准交易，以及Iberwind 若干融資銀行給予豁免後方會完成。

Iberwind 現時按能源上網電價體制營運，最初的15年享有固定上網電價，隨後7年則有上限封頂及最低價格保障。由2020年開始，Iberwind 的高固定電價機制將陸續撤銷。於2027年起，Iberwind 將全面按商業市場價格訂定收費。

根據商業市場價格機制釐定的電價往往比受規管電費有較大波動，是兩種截然不同的營運模式。李澤鉅續稱，是項交易的獨特之處在於買賣雙方對未來電力市場價格機制之風險承受程度不同。此外，買方 Ventient Energy 表明願意持續聘用現時之 Iberwind 團隊，亦促使集團接受是次非慣常的交易。

長建及電能表示，考慮到 Iberwind 從按能源上網電價體制營運，過渡至按商業市場價格機制業務模式，以及長建、電能及買方各自對於此營運模式轉變的不同風險承受程度，長建董事會及電能董事局各自認爲，是次交易就出售該項目提供獨特機會。是次交易之收益亦將進一步增強兩者各自的財務能力，以拓展新的投資機遇。

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編輯：謝智聰