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【華為風暴】美國收緊華為禁令阻獲取晶片技術　黑名單新增38家華為子公司

即市財經 23:17 2020/08/17

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美國據報即將宣布收緊華為制裁令。

外電報道，美國商務部宣布進一步收緊對華為的限制，禁止華為在未經許可情況下，獲取任何美國相關技術，包括由外國公司製造，但使用美國軟件或技術生產的晶片。所有為華為提供技術的企業，都要先獲許可。美國政府還將把額外38家華為子公司列入黑名單當中。

黑名單上新增的企業來自21個國家或地區。新限制將規定所有在黑名單上的公司，無論是作為買方、中介商、承銷商或終端用戶時，都須獲美國商務部發放的許可證，才能使用美國技術。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，新限制將阻止華為規避美國法律。

據外媒報道，新措施將立即生效，不會有緩衝期，以阻止華為繞過法規限制。新措施亦將阻止華為透過第三方公司來購買的現成美國技術設計。

值得注意的是，華為去年5月被美國商務部納入實體清單，禁止美國企業向華為提供硬件或軟件技術。當時美國政府向華為發出臨時通用牌照（Temporary General License），惟有關牌照已於上周四（13日）到期。

美方稱，華為將數據交給中國政府進行間諜活動。華為則否認相關指控。

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編輯︰侯景成

 

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