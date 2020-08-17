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【華為風暴】美國傳擴大華為禁令 黑名單新增38家華為子公司

即市財經 22:12 2020/08/17

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美國據報即將宣布收緊華為制裁令。

外電引述消息指，美國政府最快將於美國時間周一（17日）宣布進一步收緊對華為的限制，以防止華為在未經許可情況下，獲取任何美國相關技術，包括由外國公司製造，但使用美國軟件或技術生產的晶片。美國政府還將把額外38家華為子公司列入黑名單當中。

目前黑名單上的企業來自21個國家或地區。據報道，新限制將規定所有在黑名單上的公司，無論是作為買方、中介商、承銷商或終端用戶時，都須獲美國商務部發放的許可證，才能使用美國技術。消息透露，新措施將立即生效，不會有緩衝期，以阻止華為繞過法規限制。

報道又引述商務部官員稱，新措施將阻止華為透過第三方公司來購買的現成美國技術設計。

美國政府此前以國家安全為由，對中國電信設備商華為發出禁令。美方稱，華為將數據交給中國政府進行間諜活動。華為則否認相關指控。

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編輯︰侯景成

 

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