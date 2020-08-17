【藥明業績】藥明生物上半年多賺63% 毛利率收窄

▲ 藥明生物半年純利7.3億人幣，按年增逾六成

剛「染藍」的藥明生物 （02269） 公年上半年業績，純利及經調整純利分別為7.3億元（人民幣，下同）及7.34億元，分別按年增62.6%及40.7%。集團表示，不派發中期股息。

上半年藥明生物收入達到19.4億元， 較去年同期增加21%；毛利率為40.5%，按年收窄1.3個百分點。集團未完成訂單總量按年大幅增加104.4%至94.6億美元。截至6月底，本藥明生物為264名客戶提供服務，而去年同期則為194名客戶。

展望下半年，集團會繼續發展成全球生物製藥領域更寬、更廣、更深的生物製藥能力、產能和技術平台，實施「跟隨藥物分子發展階段擴大業務」 策略及「藥明生物提供全球雙廠生產」生產模式。

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編輯：謝智聰