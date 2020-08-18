【阿里巴巴】美國商務部長稱無意對阿里巴巴出手　阿里巴巴全日升近4%

▲ 阿里巴巴一度傳成為華府下一針對對象，但商務部部長羅斯最新否認華府擬對阿里巴巴出手。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受霍士新聞台訪問時指，目前美國正為拆售TikTok一事而忙碌，無意對阿里巴巴 （09988） 有所行動。阿里巴巴本港股價今日隨其他新經濟股造好，全日升3.8%，收報252元，成交額57.9億元。

美國總統特朗普周末在白宮發布會回應提問會否考慮對更多中國科技公司施加禁令，記者發問點名提及阿里巴巴，當時特朗普簡單回應正在研究，惟已引起外界憂慮阿里巴巴成華府下一目標。

特朗普於本月7日曾經簽署行政命令，禁止45天後美國企業或個人進行與字節跳動、騰訊 （00700） 旗下WeChat相關的交易，並要求字節跳動出售TikTok美國業務。

羅斯最新發言明確指出，華府暫未考慮對在美主要上市的阿里巴巴（美：BABA）出手。他續指，將會對華為有新一輪行動，堵塞華為試圖逃避美國以往行動的漏洞。

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編輯：麥德銘