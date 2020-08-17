【遙距辦公】Zoom雲端電話擴展至香港　可整合至Zoom平台

▲ Zoom Phone雲端電話服務擴展至25個國家及地區，包括香港。（Zoom提供圖片）

ZOOM旗下的Zoom Phone雲端電話服務擴展至25個國家及地區，包括香港、阿根廷、巴西等。

目前，Zoom Phone 雲端電話服務覆蓋全球40多個國家及地區，是次新增的國家和地區包括香港、阿根廷、巴西、芬蘭，以及新加坡等。透過擴大服務覆蓋範圍，Zoom客戶能夠由舊有的電話系統轉至 Zoom Phone，並將所有業務通訊系統統一整合至以視訊優先的通訊平台 Zoom 。

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為協助客戶簡化電訊商組合，Zoom推出 Global Select 計劃，讓企業能夠在 Zoom 提供 PSTN 服務的 40 多個國家和地區中，以單一價格享用本地電話服務。



除了在 40 多個國家和地區提供本地電話服務外，Zoom Phone 透過其「自攜裝置模式」（Bring Your Own Carrier）提供覆蓋全球的電話連接服務。對於無需為員工提供個別直線電話號碼的公司，Zoom 將繼續以 Zoom Phone Pro 雲端電話服務，為他們提供簡便的通訊解決方案，每位用戶定價為每月 8 美元起。

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責任編輯：葉泳珊