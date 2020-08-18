【線上展覽】香港國際影視展 　8月底移師線上舉行

因應疫情最新發展及世界多地仍實行出入境限制，香港貿發局將於8月26至29日舉辦「香港國際影視展（線上版）」(FILMART Online)，透過網上平台聯繫環球影視娛樂業界。

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FILMART Online將有來自36個國家及地區超過600間公司參展，包括首次參與的阿根廷、巴西、奧地利、瑞士和以色列等展商。香港各大電影公司，以及中國內地及國際主要電影單位，亦會透過線上此平台，向環球買家發佈和推廣超過2000套最新影視作品。

而亞洲區內首要的電影融資平台香港亞洲電影投資會亦會參與，為電影工作者締造商貿交流機會，並展出32個仍在發展階段的「HAF電影計劃」及22個即將完成的「製作中」電影計劃。

可予獲授權的買家觀賞試映



貿發局表示，FILMART Online除了為參展商設立專屬網頁，展示公司資料及作品，亦支援線上放映，採用數位版權管理加密及數碼水印等技術，讓獲得相關展商授權的買家觀賞試映。另一方面，大會將舉辦6場線上論壇，亦會安排網上商貿配對會議，並且按買家個別需要制訂建議參展商名單，以促成更多合作。

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責任編輯：蘇穎琪