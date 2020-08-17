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港交所：未盈利生物科技「B股」　未能納入港股通

即市財經 21:43 2020/08/17

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未盈利生物科技公司雖獲納入恒生綜合指數，但港交所指相關股份未能在港股通投資範圍內。

恒指公司上周季檢，首次在港股通參考指數—「恒生綜合指數」納入未盈利生物科技股份（俗稱B股）。不過，港交所 （00388） 發言人回應本報查詢時指，留意到恒指公司納入按上市規則第18A章上市的生物科技公司，但相關公司暫未納入港股通股票範圍，期待未來與有關方面就協商。

恒指公司上周公布，恒生綜合指數納入啓明醫療器械 （02500） 、康希諾⽣物 （06185） 、亞盛醫藥 （06855） 、康方⽣物科技 （09926） 、康寧傑瑞⽣物 （09966） 、諾誠健華 （09969） 、沛嘉醫療 （09996） 7家B股。

自滬港通、深港通開通以來，恒生綜合指數成為南下港股通的選股範圍指標。不過，隨恒指公司改革指數，內地交易所不再單純以指數成份股為投資範圍指標，如指數最初納入同股不同權股份時，上交所、深交所拒即時納入小米 （01810） ，後來才放寬讓北水參與。

現時，第二上市、同股不同權企業的阿里巴巴 （09988） 也屬於恒生綜合指數成份股，惟不獲納入港股通範圍。

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記者：麥德銘

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