港交所：未盈利生物科技「B股」　未能納入港股通

上一篇文章
【盈喜盈警】銀杏教育料上半年淨溢利按年跌最多15% 一文看清企業業績預告
恒指公司上周季檢，首次在港股通參考指數—「恒生綜合指數」納入未盈利生物科技股份（俗稱B股）。不過，港交所 （00388） 發言人回應本報查詢時指，留意到恒指公司納入按上市規則第18A章上市的生物科技公司，但相關公司暫未納入港股通股票範圍，期待未來與有關方面就協商。
恒指公司上周公布，恒生綜合指數納入啓明醫療器械 （02500） 、康希諾⽣物 （06185） 、亞盛醫藥 （06855） 、康方⽣物科技 （09926） 、康寧傑瑞⽣物 （09966） 、諾誠健華 （09969） 、沛嘉醫療 （09996） 7家B股。
自滬港通、深港通開通以來，恒生綜合指數成為南下港股通的選股範圍指標。不過，隨恒指公司改革指數，內地交易所不再單純以指數成份股為投資範圍指標，如指數最初納入同股不同權股份時，上交所、深交所拒即時納入小米 （01810） ，後來才放寬讓北水參與。
現時，第二上市、同股不同權企業的阿里巴巴 （09988） 也屬於恒生綜合指數成份股，惟不獲納入港股通範圍。
相關文章：
【恒指季檢】大摩：信置被剔除藍籌地位打擊最大 料未來60日股價下跌
【恒指季檢】中金：納入新經濟股長遠添港股吸引力 料96億被動資金流入阿里
【恒指季檢】阿里巴巴小米藥明納入恒指、美團落空 信置旺旺神華剔出、滙豐被削權重（不斷更新）
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱
8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載
記者：麥德銘