【TOPSHOP結業】本港服裝零售股 最新經營情況有幾艱巨?

受疫情打擊及經濟氣氛轉差，本地服裝零售業寒冬，不少品牌紛紛關閉分店轉戰網上市場。近期外國品牌Topshop更選擇退出香港市場。多隻本港服裝零售股，同樣也出現業績轉差和縮減營運規模的情況。

佐丹奴（00709）

佐丹奴早前公布上半年業績，中期由盈轉虧錄得淨虧損1.75億元。期內，集團銷售額減逾四成，網上銷售額則出現增長。集團指，7月本港銷售情況未有好轉，若下半年業主不下調五至六成租金，或會關閉約10間門店，但暫未有裁員打算。集團嘗試將業務重心移往網購市場，現已與全球11家網購平台合作，料長期會帶來盈利增長。

思捷環球（00330）

前零售股王思捷近日宣布，料全年度虧損達39億元, 較去年度淨虧損約21.4億元有所擴大。在4月，思捷宣布關閉香港等56間亞洲分店，正式撤出本港。

I.T（00999）

本地潮流服裝品牌I.T已發盈警，預期截至5月31日止3個月的第一季度虧損不少於1億元，而去年同期錄純利3400萬元。期內，港澳同店銷售按年跌49.1%，中國跌11.8%，日本及美國跌66.1%。集團指，面對異常艱難的市況，最終不得不提高折扣幅度以刺激銷量。I.T亦是首批補就業津貼中領取金額第二多的僱主，獲發約4710萬元。

堡獅龍（00592）

堡獅龍6月發盈利警告，預期截至5月31日止11個月虧損介乎約2.95億至3.25億元。較早前，非凡中國（08032）宣佈，作價4,662萬元收購堡獅龍的66.6%股權。

包浩斯國際（00483）

包浩斯早前公布，截至6月30日止第一季度同店銷售增長按年下跌41％，當中港澳和台灣分別下跌41％和38％。至於內地業務已於4月起終止自營店運作。包浩斯於6月底共有97間自營店，較3月底淨減５間，包括內地和台灣各減2和4間，港澳淨增1間。