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【指數換馬】恒指三入三出　被踢走股份勢玩完？

股樓投資 21:37 2020/08/17

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恒指公司上周公有的季檢結果中，大家的焦點都集中在納入恒指的3隻新經濟股，即阿里巴巴（09988）、小米集團（01810）及藥明生物（02269）。惟同時，也有3隻股份在下月7日被剔出恒指成分股，分別為信和置業（00083）、中國旺旺（00151）及中國神華（01088）。

三隻被踢出恒指的股份中，僅神華昨日（17日）升1.2%，信和置業及中國旺旺均逆市下挫超過3%。事實上，股份被踢出恒指成分股，除了地位外，又會否影響股價呢？

翻查近年被剔走的股份，百麗國際及利豐已先後私有化，東亞銀行（00023）、招商局港口（00144）及華潤電力（00836）股價都一沉不起，國泰航空（00293）的下場大家也都知道，今年更需要政府注資才捱得過難關。剔出僅昆侖能源（00135）表現未算跌得太多，聯想集團（00992）更屬少有剔出至今錄得升幅的股份，從往績來看，由藍籌股被踢走的股份，下場未算太好。

今次3隻「脫藍」的股份中，以信和前景較看淡，始終本港經濟短時間內難以看好，樓價或遇瓶頸，就算有低息環境也未必有太大幫助；神華股價近年一直走弱，估計被剔出與否，對走勢也不會有太多變化；反而中國旺旺近期有內需概念炒作，有機會支撐股價一段時間。

 

 

 

撰文 : 葉志偉

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